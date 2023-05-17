В МИД Сирии заявили о скором возобновлении работы посольства Саудовской Аравии в САР

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил о скором возобновлении работы посольства Саудовской Аравии в САР.

Как пишет SANA, соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Джидде, где проходит заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ).

Он также отметил, что и сирийское посольство скоро возобновит свою работу в Саудовской Аравии.

«Руководство наших стран приняло решение о том, что Сирия и Саудовская Аравия будут двигаться вперёд в развитии отношений. Поэтому посольства Сирии и Саудовской Аравии возобновят в самое ближайшее время работу в Дамаске и Эр-Рияде», — указал он.

Ранее посольство Ирана в Эр-Рияде, а также генеральное консульство и представительство Ирана в Организации исламского сотрудничества в Джидде возобновили свою работу.