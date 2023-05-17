Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлена ещё на 60 дней. Анкара будет прилагать усилия для её полного выполнения, подчеркнул политик.

Об этом сообщает TRT Haber.

«Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей было принято решение продлить cоглашение о черноморском зерновом коридоре ещё на два месяца», — сказал Эрдоган.

Как пишет РИА Новости, президент Турции также поблагодарил российского коллегу Владимира Путина.

Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не станет отходить от своих позиций относительно соблюдения всех условий зерновой сделки.