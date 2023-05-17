Испанский институт стратегических исследований отметил успехи RT в Латинской Америке

Испанский институт стратегических исследований при Министерстве обороны Испании в своём ежегодном докладе «Стратегическая панорама — 2023» отметил успехи RT и Sputnik в Латинской Америке.

В исследовании говорится, что Россия развернула «очень успешную стратегию проникновения в латиноамериканские общества при помощи своих СМИ — информационного агентства Sputnik и телеканала Russia Today».

«Последний достигает 18 млн человек в десяти странах Латинской Америки своим контентом на испанском языке, а на YouTube у него более 1 млрд просмотров», — заявили в институте.

Авторы доклада заявили о резком росте посещаемости сайта телеканала после начала российской специальной военной операции. Отмечается, что рост посещаемости составил почти 40 млн в феврале 2022 года, в то время как в декабре 2021 года этот показатель составлял в среднем 21,5 млн.

Также в докладе говорится о привилегированных отношениях России с Венесуэлой во главе с Николасом Мадуро, а также о том, что Москва оказывает Каракасу экономическую, финансовую и военную помощь.

Институт отмечает, что частью этого сотрудничества стали военные учения между Россией, Китаем, Ираном и Венесуэлой, которые прошли в июле 2022 года, а также на территории Венесуэлы в рамках инициативы «Армейские международные игры».

«В любом случае вес экономического присутствия России не так уж значителен, особенно по отношению к другим игрокам, таким как Китай, США и Европейский союз. Но её истинная цель — завоевать союзников, чтобы вытеснить Запад — Соединённые Штаты и Европу — и заявить о своей роли мировой державы», — утверждается в исследовании.

Ранее сообщалось, что замглавы ЕК по ценностям и прозрачности Вера Юрова призвала тратить больше денег на «борьбу с дезинформацией» из-за растущего влияния российских СМИ, в частности RT, в Европейском союзе, особенно в Германии.