В новый антироссийский санкционный пакет ЕС могут добавить до 100 физлиц и компаний

В предложениях по 11-му пакету санкций против России предполагается включить порядка 100 физлиц и компаний.

«С начала конфликта ЕС заморозил активы более 1,6 тыс. российских физических и юридических лиц. 11-й пакет санкций включит в список ещё около 100 имён», — говорится в сообщении EUobserver.

Отмечается, что ЕС запретил европейским юрфирмам предоставлять коммерческие услуги российским клиентам, но новый пакет санкций предполагает смягчить эту меру.

15 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции Европейского союза усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через территорию России.

По её словам, ЕК фиксирует рост торговли ЕС с другими странами, в процессе которого наблюдается «несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны».