Путин и Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт — Астара
Участок Решт — Астара необходим для соединения сухопутных участков международного транспортного коридора Север — Юг. Это поспособствует повышению экономической эффективности транскаспийского маршрута.
Россия и Иран будут совместно финансировать проектирование и строительство железной дороги, а также поставки товаров и услуг, пишет ТАСС.
Российский лидер отметил, что между городами будет проложена железнодорожная линия протяжённостью 162 км.
По его словам, железнодорожный участок Решт — Астара позволит сократить время и средства на доставку товаров.