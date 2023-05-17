Путин и Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт — Астара

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара. Глава российского государства присоединился к церемонии по видеосвязи.

Участок Решт — Астара необходим для соединения сухопутных участков международного транспортного коридора Север — Юг. Это поспособствует повышению экономической эффективности транскаспийского маршрута.

Россия и Иран будут совместно финансировать проектирование и строительство железной дороги, а также поставки товаров и услуг, пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что между городами будет проложена железнодорожная линия протяжённостью 162 км.

По его словам, железнодорожный участок Решт — Астара позволит сократить время и средства на доставку товаров.