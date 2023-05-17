МИД Китая призвал поддерживающие Украину плакатами посольства соблюдать Венскую конвенцию

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подтвердил, что Пекин призвал иностранные посольства в Китае, которые поддерживают Украину плакатами на зданиях, соблюдать Венскую конвенцию.

Об этом спикер китайского внешнеполитического ведомства сказал на брифинге в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

«Китай призывает дипмиссии иностранных государств в КНР и представительства международных организаций выполнять обязанности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и соответствующими международными соглашениями», — заявил Ван Вэньбинь, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее японское агентство Kyodo со ссылкой на источники писало, что МИД Китая 10 мая призвал посольства и международные организации не использовать стены своих зданий для пропаганды, а также избегать возникновения конфликтов между государствами.

Демонстративные стенды в поддержку Украины, в частности, выставили посольства Канады, Германии и Польши.