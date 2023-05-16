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Kyodo: Китай призвал иностранные посольства избегать пропаганды из-за флагов Украины

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Китайский МИД призвал иностранные диппредставительства в Пекине не использовать внешние стенды зданий для политической пропаганды, в частности это касается изображения и вывешивания украинского флага, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.
Kyodo: Китай призвал иностранные посольства избегать пропаганды из-за флагов Украины
  • AP
  • © Andy Wong

«В уведомлении МИД КНР от 10 мая содержится призыв к посольствам и международным организациям не использовать стены своих зданий для пропаганды и «избегать возникновения конфликтов между государствами», — говорится в сообщении.

Как утверждается, эта просьба вызвала негативную реакцию со стороны европейских дипломатов.

Так, подобные демонстративные стенды выставили посольства Канады, Германии и Польши.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее выразил уверенность, что отношения Евросоюза и Китая не будут нормальными, если Пекин не убедит Москву прекратить украинский конфликт.

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