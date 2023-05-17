Раиси заявил о большом экономическом потенциале России и Ирана
«У нас большой экономический потенциал, который пока ещё не задействован в полной мере», — приводит ТАСС его слова на церемонии подписания соглашения о создании в Иране железнодорожного участка Решт — Астара.
Раиси добавил, что стороны должны задействовать все силы и средства для реализации этого потенциала.
В марте российский лидер Владимир Путин и Раиси в ходе телефонного разговора позитивно оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений.