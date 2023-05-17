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Раиси заявил о большом экономическом потенциале России и Ирана

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Россия и Иран должны совместно реализовывать большой экономический потенциал двух стран. Об этом заявил иранский президент Ибрагим Раиси.

«У нас большой экономический потенциал, который пока ещё не задействован в полной мере», — приводит ТАСС его слова на церемонии подписания соглашения о создании в Иране железнодорожного участка Решт — Астара.

Раиси добавил, что стороны должны задействовать все силы и средства для реализации этого потенциала.

В марте российский лидер Владимир Путин и Раиси в ходе телефонного разговора позитивно оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений.

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