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Путин и президент Ирана Раиси по телефону обсудили инфраструктурные проекты

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Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе телефонного разговора позитивно оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений.
Путин и президент Ирана Раиси по телефону обсудили инфраструктурные проекты
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов», — сказано в сообщении.

Лидеры государств также договорились о поддержании дальнейших контактов.

В январе Путин также провёл переговоры с Раиси. Они обсудили двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

9 февраля посол России в Иране Алексей Дедов заявил, что товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.

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