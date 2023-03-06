Путин и президент Ирана Раиси по телефону обсудили инфраструктурные проекты
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов», — сказано в сообщении.
Лидеры государств также договорились о поддержании дальнейших контактов.
В январе Путин также провёл переговоры с Раиси. Они обсудили двусторонние отношения, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.
9 февраля посол России в Иране Алексей Дедов заявил, что товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.