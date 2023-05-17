Байден: и республиканцы, и демократы в США считают дефолт недопустимым

Президент США Джо Байден выразил уверенность в единодушии республиканцев и демократов в Конгрессе о недопустимости дефолта в стране.

Об этом пишет ТАСС.

«Думаю, на сегодняшней встрече с лидерами Конгресса в полной мере был консенсус относительно того, что дефолт — это просто не вариант», — сказал американский лидер.

По его словам, экономика США в случае дефолта окажется в состоянии рецессии, в результаты чего будут уничтожены пенсионные накопления и повысится стоимость заимствования.

Кроме того, в данной ситуации, согласно данным агентства Moody’s, почти 8 млн граждан США потеряют работу, добавил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Байден вынужден отменить свои поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за ситуации вокруг госдолга Соединённых Штатов.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.