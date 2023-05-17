Премьер Австралии сообщил об отмене запланированного на 24 мая саммита QUAD в Сиднее

Саммит четырёхстороннего диалога по безопасности Quad с участием лидеров Австралии, Индии, Соединённых Штатов и Японии не состоится из-за неразрешенной ситуации с госдолгом США.

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе в эфире ABC News.

Саммит планировалось провести в Сиднее 23-24 мая.

«Встреча Quad не состоится в Сиднее на следующей неделе», — сказал премьер.

В Белом доме ранее заявили, что американский лидер Джо Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга США, но считает, что на данном направлении предстоит ещё много работы.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Байден вынужден отменить свои поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за ситуации вокруг госдолга Соединённых Штатов.