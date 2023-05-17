Белый дом: в переговорах с конгрессом по госдолгу ещё много работы по сложным вопросам

Американский лидер Джо Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга США, но считает, что на данном направлении предстоит ещё много работы.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Белом доме.

Как говорится в сообщении, Байден подчеркнул, что, хотя предстоит ещё много работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на перспективы достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и «признают, что ни одна из них не добьётся в полной мере выполнения своих требований».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Байден вынужден отменить свои поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за ситуации вокруг госдолга Соединённых Штатов.