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Белый дом: в переговорах с конгрессом по госдолгу ещё много работы по сложным вопросам

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Американский лидер Джо Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга США, но считает, что на данном направлении предстоит ещё много работы.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Белом доме.

Как говорится в сообщении, Байден подчеркнул, что, хотя предстоит ещё много работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на перспективы достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и «признают, что ни одна из них не добьётся в полной мере выполнения своих требований».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Байден вынужден отменить свои поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею из-за ситуации вокруг госдолга Соединённых Штатов.

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