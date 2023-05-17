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WP: мужчина проник в дом Салливана, встретился с хозяином и ушёл незаметно для охраны

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Неизвестный мужчина ночью проник в дом советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана и ушёл.

Об этом пишет The Washington Post.

Как передаёт РИА Новости, факт инцидента подтвердили в секретной службе, которая отвечает за безопасность первых лиц США.

Так, Салливан в три часа ночи столкнулся у себя дома с незнакомцем, который демонстрировал симптомы интоксикации и был дезориентирован.

Отмечается, что в секретной службе началось служебное расследование, которое «воспринимается со всей серьёзностью», несмотря на то что советник президента США по национальной безопасности не пострадал.

В октябре сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США, пострадал её супруг Пол Пелоси. 

Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в городе.

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