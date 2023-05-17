WP: мужчина проник в дом Салливана, встретился с хозяином и ушёл незаметно для охраны
Об этом пишет The Washington Post.
Как передаёт РИА Новости, факт инцидента подтвердили в секретной службе, которая отвечает за безопасность первых лиц США.
Так, Салливан в три часа ночи столкнулся у себя дома с незнакомцем, который демонстрировал симптомы интоксикации и был дезориентирован.
Отмечается, что в секретной службе началось служебное расследование, которое «воспринимается со всей серьёзностью», несмотря на то что советник президента США по национальной безопасности не пострадал.
В октябре сообщалось о нападении на дом спикера палаты представителей США, пострадал её супруг Пол Пелоси.
Самой Нэнси Пелоси в момент нападения не было в городе.