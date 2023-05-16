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Госдеп: США знают о сообщениях про гибель американца в Артёмовске

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США в курсе сообщений о гибели американского гражданина в Артёмовске (Бахмуте) и ведут сбор информации для их подтверждения, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель.
Госдеп: США знают о сообщениях про гибель американца в Артёмовске
  • AP
  • © Libkos

«Мы в курсе сообщений о гибели гражданина США и мы продолжаем стремиться получить дополнительные подтверждения», — приводит РИА Новости слова Пателя на брифинге.

Он отметил, что США призывают Россию соблюдать требования Женевской конвенции по отношению к погибшим.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что фланги в Артёмовске в Донецкой Народной Республике усилены, в город перекинуты дополнительные резервы российских сил.

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