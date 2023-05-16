Госдеп: США знают о сообщениях про гибель американца в Артёмовске
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«Мы в курсе сообщений о гибели гражданина США и мы продолжаем стремиться получить дополнительные подтверждения», — приводит РИА Новости слова Пателя на брифинге.
Он отметил, что США призывают Россию соблюдать требования Женевской конвенции по отношению к погибшим.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что фланги в Артёмовске в Донецкой Народной Республике усилены, в город перекинуты дополнительные резервы российских сил.