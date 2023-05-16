Magyar Nemzet: подрыв Украиной трубопровода «Дружба» стал бы агрессией против НАТО

Намерение властей Украины подорвать трубопровод «Дружба» может восприниматься как агрессия против страны — члена НАТО, заявил эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради.

«Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса, но взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжёлое положение», — сказал Ногарди в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.

Он напомнил, что согласно статье 5 устава НАТО, нападение из стран альянса, рассматривается как нападение на весь альянс.

По его словам, Украина взяла на себя обязательство не ставить под угрозу поставки энергоресурсов для третьих стран.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба».