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ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество проявлять осторожность при использовании чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ).
ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ
  • Gettyimages.ru
  • © SrdjanPav

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья», — сказано в обращении.

Также в ВОЗ призвали изучить риски при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия соответствующих решений.

Ранее британский учёный Рассел заявил о риске гибели человечества из-за развития ИИ.

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