ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает человечество проявлять осторожность при использовании чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья», — сказано в обращении.

Также в ВОЗ призвали изучить риски при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия соответствующих решений.

Ранее британский учёный Рассел заявил о риске гибели человечества из-за развития ИИ.