ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании чат-ботов с ИИ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
«ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья», — сказано в обращении.
Также в ВОЗ призвали изучить риски при использовании LLMS для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия соответствующих решений.
Ранее британский учёный Рассел заявил о риске гибели человечества из-за развития ИИ.