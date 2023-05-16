Медведев: Россия намерена максимально увеличивать выпуск вооружений и военной техники

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия в связи с выходом из Договора об обычных вооружённых силах в Европе намерена максимально увеличивать выпуск вооружений и военной техники.

«Будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что «ничто не мешает» России размещать оружие «там, где мы хотим» для защиты своих национальных интересов.

16 мая депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, страны Запада не без тревоги отреагировали на выход России из ДОВСЕ.