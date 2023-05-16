Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев: Россия намерена максимально увеличивать выпуск вооружений и военной техники

Короткая ссылка
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия в связи с выходом из Договора об обычных вооружённых силах в Европе намерена максимально увеличивать выпуск вооружений и военной техники.
Медведев: Россия намерена максимально увеличивать выпуск вооружений и военной техники
  • РИА Новости

«Будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что «ничто не мешает» России размещать оружие «там, где мы хотим» для защиты своих национальных интересов.

16 мая депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, страны Запада не без тревоги отреагировали на выход России из ДОВСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить