The New York Sun: Путин высоко оценит слова Макрона об ограниченной помощи Украине

Российские власти оценят слова французского президента Эммануэля Макрона об ограниченных поставках оружия Киеву.

Об этом заявил аналитик Энтони Грант в статье для издания The New York Sun.

«Макрон «подмигнул Кремлю», пообещав ограниченную помощь Киеву», — говорится в материале.

Грант выразил мнение, что Москва положительно отнесётся к решению Парижа.

Ранее Макрон заявил, что Париж не поставляет Киеву оружие, способное атаковать Россию.

Также представитель Елисейского дворца в комментарии Politico назвал преждевременным вопрос возможной поставки истребителей на Украину.