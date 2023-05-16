The New York Sun: Путин высоко оценит слова Макрона об ограниченной помощи Украине
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Об этом заявил аналитик Энтони Грант в статье для издания The New York Sun.
«Макрон «подмигнул Кремлю», пообещав ограниченную помощь Киеву», — говорится в материале.
Грант выразил мнение, что Москва положительно отнесётся к решению Парижа.
Ранее Макрон заявил, что Париж не поставляет Киеву оружие, способное атаковать Россию.
Также представитель Елисейского дворца в комментарии Politico назвал преждевременным вопрос возможной поставки истребителей на Украину.