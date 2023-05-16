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Медведев в ответе Макрону заявил о глобальном проигрыше НАТО из-за примитивной политики

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова французского президента Эммануэля Макрона заявил о геополитическом проигрыше НАТО, а не России.
Медведев в ответе Макрону заявил о глобальном проигрыше НАТО из-за примитивной политики
  • РИА Новости

Он отметил в своём Twitter, что в 2022 году Североатлантический альянс отказывался от обсуждения гарантий безопасности с Россией, считая, что на этот вопрос «нет времени».

По его словам, во всех странах — членах НАТО теперь утром просыпаются с мыслями о России.

Медведев также заявил, что страны НАТО проиграли в глобальном конфликте из-за примитивной политики, в основе которой лежало стремление играть исключительную роль в XXI веке. 

Ранее Макрон заявил о геополитическом поражении России как о свершившемся факте и о якобы формирующейся зависимости Москвы от Пекина.

Замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что заявление Макрона является попыткой выдать желаемое за действительное.

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