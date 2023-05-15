МИД: Макрон словами о геополитическом поражении Москвы выдаёт желаемое за действительное
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Макрон заявил о геополитическом поражении России как о свершившемся факте и о якобы формирующейся зависимости Москвы от Пекина.
Как отметили в министерстве, Россия привыкла к тому, что Запад постоянно говорит о якобы скорой победе украинской армии и рухнувшей российской экономике.
«Уже всем в мире понятно, включая самих «западных партнёров», что всё это не более чем попытка выдать желаемое за действительное», — подчеркнул Грушко.
Ранее министр обороны России Шойгу также подчеркнул, что попытки Запада воздействовать на партнёров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах.