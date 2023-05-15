МИД: Макрон словами о геополитическом поражении Москвы выдаёт желаемое за действительное

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России является попыткой выдать желаемое за действительное.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Макрон заявил о геополитическом поражении России как о свершившемся факте и о якобы формирующейся зависимости Москвы от Пекина.

Как отметили в министерстве, Россия привыкла к тому, что Запад постоянно говорит о якобы скорой победе украинской армии и рухнувшей российской экономике.

«Уже всем в мире понятно, включая самих «западных партнёров», что всё это не более чем попытка выдать желаемое за действительное», — подчеркнул Грушко.

Ранее министр обороны России Шойгу также подчеркнул, что попытки Запада воздействовать на партнёров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах.