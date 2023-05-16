Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Главы Минобороны Китая и Японии запустили прямую линию морской и воздушной связи

Короткая ссылка
Министр обороны Китая Ли Шанфу в ходе телефонного разговора с японским коллегой Ясукадзу Хамадой запустил прямую телефонную линию двустороннего механизма морской и воздушной связи.
Главы Минобороны Китая и Японии запустили прямую линию морской и воздушной связи
  • AFP
  • © Russian Defence Ministry

Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Минобороны КНР.

Уточняется, что стороны «провели первый телефонный разговор по прямой линии двустороннего механизма морской и воздушной связи и обменялись мнениями о межгосударственных и оборонных связях Китая и Японии».

В апреле японские истребители поднимались в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС КНР, выполнявших полёт над Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить