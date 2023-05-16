Главы Минобороны Китая и Японии запустили прямую линию морской и воздушной связи
- AFP
- © Russian Defence Ministry
Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Минобороны КНР.
Уточняется, что стороны «провели первый телефонный разговор по прямой линии двустороннего механизма морской и воздушной связи и обменялись мнениями о межгосударственных и оборонных связях Китая и Японии».
В апреле японские истребители поднимались в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС КНР, выполнявших полёт над Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.