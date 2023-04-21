Истребители Японии сопроводили бомбардировщики Китая над Тихим океаном
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Силы самообороны Японии.
Отмечается, что пара китайских бомбардировщиков совершила пролёт к югу от японского острова Окинава из Восточно-Китайского моря в юго-восточном направлении в Тихий океан и обратно.
Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что китайские военнослужащие сопроводили эсминец USS Milius Соединённых Штатов во время его прохода через Тайваньский пролив.