Истребители Японии сопроводили бомбардировщики Китая над Тихим океаном

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Японские истребители в пятницу, 21 апреля, поднимались в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков H-6 ВВС КНР, выполнявших полёт над Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.
Истребители Японии сопроводили бомбардировщики Китая над Тихим океаном
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Силы самообороны Японии.

Отмечается, что пара китайских бомбардировщиков совершила пролёт к югу от японского острова Окинава из Восточно-Китайского моря в юго-восточном направлении в Тихий океан и обратно.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что китайские военнослужащие сопроводили эсминец USS Milius Соединённых Штатов во время его прохода через Тайваньский пролив.

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