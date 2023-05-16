Россия поддержит восстановление членства Сирии в ОИС

Постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов заявил, что российская сторона поддержит восстановление членства Сирии в объединении.

По его словам, восстановление членства Сирии в организации является назревшим вопросом.

«Россия поддержит такое решение и окажет необходимое содействие, если потребуется», — цитирует его РИА Новости.

7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию. Позднее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что Асад может принять участие в очередном саммите ЛАГ в мае.