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Россия поддержит восстановление членства Сирии в ОИС

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Постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов заявил, что российская сторона поддержит восстановление членства Сирии в объединении.
Россия поддержит восстановление членства Сирии в ОИС
  • Gettyimages.ru

По его словам, восстановление членства Сирии в организации является назревшим вопросом. 

«Россия поддержит такое решение и окажет необходимое содействие, если потребуется», — цитирует его РИА Новости.

7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию. Позднее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что Асад может принять участие в очередном саммите ЛАГ в мае.

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