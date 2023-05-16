Галузин: НАТО пытается превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы границам России
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Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«США и НАТО... не прекращают заходы относительно возобновления совместных учений на территории региона и размещения своей военной инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.
Галузин отметил, что эти усилия нацелены на сдерживание России и превращение региона «в плацдарм для угрозы южным границам» страны.
Ранее в Соединённых Штатах заявили о готовности выделить до $120 тыс. на программу по работе с англоговорящей молодёжью из стран Центральной Азии. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, в первую очередь речь идёт о взаимодействии со школьниками старших классов и студентами.