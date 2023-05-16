У Соединённых Штатов в ближайшие месяцы могут закончиться деньги на военное финансирование Украины. Об этом сообщает Politico.

«Финансирование США (Украины. — RT) на вооружение и припасы может иссякнуть к середине лета», — сказано в материале.

Уточняется, что в декабре конгресс одобрил пакет помощи Киеву на сумму $48 млрд, но в данный момент от этой суммы осталось только $6 млрд.

Военный эксперт Сун Чжунпин в материале для Global Times выразил мнение, что Соединённые Штаты воздействуют на Европу, стремясь ослабить Россию через поставки оружия Украине.

Он отметил, что Запад своими действиями лишь раздувает украинский конфликт.