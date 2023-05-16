Инвестор: США ждут проблемы в экономике вне зависимости от исхода выборов в 2024 году

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Соединённые Штаты вне зависимости от исхода предстоящих в 2024 году президентских выборов ждут серьёзные проблемы в экономике.

Об этом пишет РИА Новости.

«К 2025 году у экономики США будут проблемы, кто бы ни стал президентом. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы», — отметил он.

Роджерс добавил, что действующий американский президент Джо Байден сделает всё возможное, чтобы остаться у власти на следующий срок.

При этом, по его словам, ситуация в экономике США к моменту выборов достигнет такого накала, что шансы Байдена на переизбрание могут серьёзно снизиться.

Роджерс также заявил, что Соединённые Штаты не объявят дефолт, но растущий госдолг не позволит государству избежать в будущем серьёзных экономических проблем.