Инвестор: США ждут проблемы в экономике вне зависимости от исхода выборов в 2024 году
Об этом пишет РИА Новости.
«К 2025 году у экономики США будут проблемы, кто бы ни стал президентом. Неважно, кто станет президентом, у США будут проблемы», — отметил он.
Роджерс добавил, что действующий американский президент Джо Байден сделает всё возможное, чтобы остаться у власти на следующий срок.
При этом, по его словам, ситуация в экономике США к моменту выборов достигнет такого накала, что шансы Байдена на переизбрание могут серьёзно снизиться.
Роджерс также заявил, что Соединённые Штаты не объявят дефолт, но растущий госдолг не позволит государству избежать в будущем серьёзных экономических проблем.