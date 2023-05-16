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Посол России в Польше сообщил о передаче Варшавой Киеву большей части советского оружия

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Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что большую часть советской военной техники, которую Варшава могла передать Киеву, она уже передала.

Об этом пишут «Известия».

По его словам, Польша обещала передать Украине 14 самолётов МиГ-29 и недавно было объявлено, что все они уже поставлены Киеву.

«Большая часть вооружения и военной техники (ВВТ) советских образцов, которые Польша могла передать Украине, уже передана», — заявил Андреев.

По его словам, можно не сомневаться, что поставки ВВТ Киеву Варшава продолжит, «насколько для этого хватит её возможностей».

Андреев также не исключил разрыва дипотношений Москвы и Варшавы.

Как отметил посол, станет ли эта вероятность реальностью, зависит от решений российского руководства и польских властей.

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