Посол России в Польше сообщил о передаче Варшавой Киеву большей части советского оружия
Об этом пишут «Известия».
По его словам, Польша обещала передать Украине 14 самолётов МиГ-29 и недавно было объявлено, что все они уже поставлены Киеву.
«Большая часть вооружения и военной техники (ВВТ) советских образцов, которые Польша могла передать Украине, уже передана», — заявил Андреев.
По его словам, можно не сомневаться, что поставки ВВТ Киеву Варшава продолжит, «насколько для этого хватит её возможностей».
Андреев также не исключил разрыва дипотношений Москвы и Варшавы.
Как отметил посол, станет ли эта вероятность реальностью, зависит от решений российского руководства и польских властей.