«Ъ»: облёт президентом Украины Европы приблизил получение Киевом истребителей

Облёт украинским лидером Владимиром Зеленским Европы приблизил получение Киевом истребителей.

Об этом сообщает «Коммерсант».

В материале сказано, что союзники пока не готовы передавать Киеву свои боевые самолёты западного образца, но после турне Зеленского по европейским странам получение Украиной истребителей уже не выглядит «несбыточной мечтой» для страны.

Так, в Великобритании, куда украинский президент прилетел, до этого побывав в Италии, Германии и Франции, премьер-министр Риши Сунак пообещал начать обучение пилотов ВСУ управлению американскими F-16 этим летом, отмечается в материале.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Зеленский и Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям» для украинской армии.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты по-прежнему не намерены поставлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.