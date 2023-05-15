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Член ОП Данюк: сейчас Турция в орбите внимания Запада

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление ЦИК Турции о том, что второй тур президентских выборов пройдёт 28 мая.
Член ОП Данюк: сейчас Турция в орбите внимания Запада
  • AP

«Я считаю, что второй тур был неизбежен. Мы прекрасно понимаем, что сейчас Турция в орбите внимания Запада, там уже есть центры, чтобы пытаться дестабилизировать общественно-политическую ситуацию», — считает эксперт.

Он также добавил, что «Турцию может ожидать волна уличных протестов».

«В этом смысле ситуация крайне непредсказуемая. Считаю, что у Эрдогана шансы есть», — сказал Данюк.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что в республике 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

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