Депутат Белик о выборах в Турции: второй тур был ожидаем

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление ЦИК Турции о том, что второй тур президентских выборов пройдёт 28 мая.

«Второй тур выборов был ожидаем, даже если исходить из опросов населения. Турция приняла факт проведения второго тура как закономерность. То, что Эрдоган является фаворитом, подтверждают и результаты первого тура выборов, набрать и больше 50% для него вполне реально», — считает парламентарий.

Он также отметил, что благодаря Эрдогану с мнением Турции считаются на просторах мировой политики.

«Он способен при случае противостоять и давлению Запада. При этом не стоит забывать, что за соперником нынешнего турецкого лидера стоят западные силы, которые делают против него всяческие вбросы, искусственно разжигая недовольство среди населения», — добавил Белик.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что в республике 28 мая состоится второй тур президентских выборов.