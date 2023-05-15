Депутат Белик о выборах в Турции: второй тур был ожидаем
- РИА Новости
«Второй тур выборов был ожидаем, даже если исходить из опросов населения. Турция приняла факт проведения второго тура как закономерность. То, что Эрдоган является фаворитом, подтверждают и результаты первого тура выборов, набрать и больше 50% для него вполне реально», — считает парламентарий.
Он также отметил, что благодаря Эрдогану с мнением Турции считаются на просторах мировой политики.
«Он способен при случае противостоять и давлению Запада. При этом не стоит забывать, что за соперником нынешнего турецкого лидера стоят западные силы, которые делают против него всяческие вбросы, искусственно разжигая недовольство среди населения», — добавил Белик.
Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что в республике 28 мая состоится второй тур президентских выборов.