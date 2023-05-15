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Депутат Белик о выборах в Турции: второй тур был ожидаем

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление ЦИК Турции о том, что второй тур президентских выборов пройдёт 28 мая.
Депутат Белик о выборах в Турции: второй тур был ожидаем
  • РИА Новости

«Второй тур выборов был ожидаем, даже если исходить из опросов населения. Турция приняла факт проведения второго тура как закономерность. То, что Эрдоган является фаворитом, подтверждают и результаты первого тура выборов, набрать и больше 50% для него вполне реально», — считает парламентарий.

Он также отметил, что благодаря Эрдогану с мнением Турции считаются на просторах мировой политики.

«Он способен при случае противостоять и давлению Запада. При этом не стоит забывать, что за соперником нынешнего турецкого лидера стоят западные силы, которые делают против него всяческие вбросы, искусственно разжигая недовольство среди населения», — добавил Белик.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что в республике 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

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