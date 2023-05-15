19FortyFive: США следует опасаться ущерба от укрепления российско-иранского союза

Обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс заявили, что США следует обеспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном.

«Вашингтону и странам-единомышленникам срочно необходимо предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси», — говорится в статье.

По мнению обозревателей, Иран и Россия компенсируют углубляющуюся международную изоляцию «активизацией» двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества.

«Американские действия необходимы — немедленно», — заявили авторы.

Ранее встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана завершилась в Москве.

Также в США заявили о необходимости не допустить появления у Ирана ядерного оружия.