Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

19FortyFive: США следует опасаться ущерба от укрепления российско-иранского союза

Короткая ссылка
Обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс заявили, что США следует обеспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном.

«Вашингтону и странам-единомышленникам срочно необходимо предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси», — говорится в статье.

По мнению обозревателей, Иран и Россия компенсируют углубляющуюся международную изоляцию «активизацией» двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества.  

«Американские действия необходимы — немедленно», — заявили авторы.

Ранее встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана завершилась в Москве.

Также в США заявили о необходимости не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить