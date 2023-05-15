19FortyFive: США следует опасаться ущерба от укрепления российско-иранского союза
«Вашингтону и странам-единомышленникам срочно необходимо предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси», — говорится в статье.
По мнению обозревателей, Иран и Россия компенсируют углубляющуюся международную изоляцию «активизацией» двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества.
«Американские действия необходимы — немедленно», — заявили авторы.
Ранее встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана завершилась в Москве.
Также в США заявили о необходимости не допустить появления у Ирана ядерного оружия.