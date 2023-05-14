В генконсульстве России опровергли информацию о приостановке авиасообщения с Антальей

Информация о приостановке авиасообщения между Москвой и Антальей не соответствует действительности, задержки связаны с ремонтом в турецком аэропорту. Об этом сообщило генконсульство России в городе.

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«Эта информация не соответствует действительности», — приводит ТАСС заявление. Российский дипломат подчеркнул, что задержки рейсов связаны с ремонтными работами на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Антальи. Ранее страховая компания «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru в ходе исследования выяснили, что самым распространённым зарубежным направлением для путешествий в майские праздники у россиян остаётся Турция — её выбрали 50% путешественников.