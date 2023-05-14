Agerpres: вода со старой шахты в Румынии попала в реку
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«Река Бистрица была загрязнена в субботу вечером водами из шахты с бывшей горнодобывающей платформы Исипоайя в уезде Сучава», — говорится в сообщении.
Представители Сучавской системы управления водными ресурсами сообщают, что вода в реке приобрела кирпичный цвет.
Также сообщается, что концентрация железа в реке Бистрица в три раза выше нормы.
В апреле в акватории реки Волги в Трусовском районе Астрахани выявили маслянистую плёнку площадью 300 кв. м.