МЧС: в Астрахани в акватории Волги выявили загрязнение на площади 300 кв. м
- РИА Новости
Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
«На поверхности водоёма обнаружена радужная маслянистая плёнка на площади 300 кв. м», — передаёт текст заявления ТАСС.
В декабре глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что река Днестр, протекающая по территории Западной Украины, оказалась загрязнена при разливе нефтепродуктов.
14 марта российский президент Владимир Путин заявил об острой проблеме с загрязнением воздуха в Чите и Улан-Удэ.
По его словам, основным источником загрязнений является частный жилой сектор, поскольку люди вынуждены отапливать дома углём и дровами, других возможностей у них просто нет.