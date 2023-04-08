МЧС: в Астрахани в акватории Волги выявили загрязнение на площади 300 кв. м

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В акватории реки Волги в Трусовском районе Астрахани выявили маслянистую плёнку площадью 300 кв. м.
МЧС: в Астрахани в акватории Волги выявили загрязнение на площади 300 кв. м
  • РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

«На поверхности водоёма обнаружена радужная маслянистая плёнка на площади 300 кв. м», — передаёт текст заявления ТАСС.

В декабре глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что река Днестр, протекающая по территории Западной Украины, оказалась загрязнена при разливе нефтепродуктов.

14 марта российский президент Владимир Путин заявил об острой проблеме с загрязнением воздуха в Чите и Улан-Удэ.

По его словам, основным источником загрязнений является частный жилой сектор, поскольку люди вынуждены отапливать дома углём и дровами, других возможностей у них просто нет.

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