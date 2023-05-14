Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал всю верхушку «Исламского джихада» в секторе Газа
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«Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией «Исламский джихад», — приводит ТАСС его слова.
Нетаньяху подчеркнул, что армия Израиля ликвидировала всех руководителей, 17 штабов, склады ракет, противотанковые расчёты организации.
Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля отметили широкую международную поддержку в проведении операции в секторе Газа.