Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал всю верхушку «Исламского джихада» в секторе Газа

Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку «Исламского джихада», операция завершена. Об этом сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

AP

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«Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией «Исламский джихад», — приводит ТАСС его слова. Нетаньяху подчеркнул, что армия Израиля ликвидировала всех руководителей, 17 штабов, склады ракет, противотанковые расчёты организации. Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля отметили широкую международную поддержку в проведении операции в секторе Газа.