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Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал всю верхушку «Исламского джихада» в секторе Газа

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Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку «Исламского джихада», операция завершена. Об этом сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал всю верхушку «Исламского джихада» в секторе Газа
  • AP
  • © Gil Cohen-Magen

«Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией «Исламский джихад», — приводит ТАСС его слова.

Нетаньяху подчеркнул, что армия Израиля ликвидировала всех руководителей, 17 штабов, склады ракет, противотанковые расчёты организации.

Ранее в Министерстве иностранных дел Израиля отметили широкую международную поддержку в проведении операции в секторе Газа.

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