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Глава МИД Израиля заявил, что страна имеет широкую поддержку в мире по операции в Газе

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В Министерстве иностранных дел Израиля отмечают широкую международную поддержку в проведении операции в секторе Газа.
Глава МИД Израиля заявил, что страна имеет широкую поддержку в мире по операции в Газе
  • AP

Об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

«Широкая поддержка, которую Израиль получил от международного сообщества... являются результатом напряжённой и профессиональной дипломатической работы сотрудников МИД в Израиле и во всём мире», — приводит его слова РИА Новости.

Коэн отметил, что легитимное пространство для самообороны Израиля оставалось стабильным на протяжении всей операции и даже укреплялось.

13 мая армия Израиля сообщила, что возобновляет удары по палестинцам в секторе Газа.

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