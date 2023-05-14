Глава МИД Израиля заявил, что страна имеет широкую поддержку в мире по операции в Газе

В Министерстве иностранных дел Израиля отмечают широкую международную поддержку в проведении операции в секторе Газа.

Об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

«Широкая поддержка, которую Израиль получил от международного сообщества... являются результатом напряжённой и профессиональной дипломатической работы сотрудников МИД в Израиле и во всём мире», — приводит его слова РИА Новости.

Коэн отметил, что легитимное пространство для самообороны Израиля оставалось стабильным на протяжении всей операции и даже укреплялось.

13 мая армия Израиля сообщила, что возобновляет удары по палестинцам в секторе Газа.