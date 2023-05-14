На Пхукете обнаружено тело пропавшего в море россиянина
Тело россиянина, который пропал утром 12 мая в море у мыса Промтхеп на таиландском острове Пхукет, обнаружено в воскресенье, 14 мая, сообщает портал «Новости Пхукета».
- Gettyimages.ru
- © christian schnoor / 500px
Как сообщает издание, тело россиянина обнаружили рыбаки.
На берегу погибшего опознали его друзья.
В апреле полиция Армении обнаружила в одном из сёл девушку, которую в России считали пропавшей без вести.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: