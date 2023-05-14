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На Пхукете обнаружено тело пропавшего в море россиянина

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Тело россиянина, который пропал утром 12 мая в море у мыса Промтхеп на таиландском острове Пхукет, обнаружено в воскресенье, 14 мая, сообщает портал «Новости Пхукета».
На Пхукете обнаружено тело пропавшего в море россиянина
  • Gettyimages.ru
  • © christian schnoor / 500px

Как сообщает издание, тело россиянина обнаружили рыбаки.

На берегу погибшего опознали его друзья.

В апреле полиция Армении обнаружила в одном из сёл девушку, которую в России считали пропавшей без вести.

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