Вучич заявил, что намерен уйти с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии
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«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии», — приводит слова сербского лидера РИА Новости.
Вучич также отметил, что не планирует отправлять в отставку главу МВД Сербии Братислава Гашича, несмотря на требование оппозиционных сил.
В апреле в Сербии призвали отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению санкций против России.