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Вучич заявил, что намерен уйти с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в скором времени намерен уйти с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).
Вучич заявил, что намерен уйти с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии», — приводит слова сербского лидера РИА Новости.

Вучич также отметил, что не планирует отправлять в отставку главу МВД Сербии Братислава Гашича, несмотря на требование оппозиционных сил.

В апреле в Сербии призвали отправить в отставку министра экономики Раде Басту за новые призывы к введению санкций против России.

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