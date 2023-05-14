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Президент ЮАР: страны Африки работают над поиском мирного разрешения украинского конфликта

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сообщил, что ряд африканских стран работают над поиском урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём.
Президент ЮАР: страны Африки работают над поиском мирного разрешения украинского конфликта
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Его слова приводит телеканал SABC News.

«Сейчас группа африканских стран... работает над тем, чтобы выяснить, как наилучшим образом Африка может выступить с инициативой в целях попытаться убедить Россию и Украину начать переговоры о завершении кризиса», — рассказал Рамапоса.

По словам южноафриканского лидера, он регулярно проводит телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как отметил Рамапоса, в ходе разговоров идёт обмен мнениями касательно конфликта и его урегулирования.

Ранее спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Нолутандо Маписа-Нкакула выступила за начало диалога парламентариев России и Украины.

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