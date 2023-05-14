Президент ЮАР: страны Африки работают над поиском мирного разрешения украинского конфликта

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сообщил, что ряд африканских стран работают над поиском урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём.

Его слова приводит телеканал SABC News.

«Сейчас группа африканских стран... работает над тем, чтобы выяснить, как наилучшим образом Африка может выступить с инициативой в целях попытаться убедить Россию и Украину начать переговоры о завершении кризиса», — рассказал Рамапоса.

По словам южноафриканского лидера, он регулярно проводит телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как отметил Рамапоса, в ходе разговоров идёт обмен мнениями касательно конфликта и его урегулирования.

Ранее спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Нолутандо Маписа-Нкакула выступила за начало диалога парламентариев России и Украины.