Минздрав Палестины: в результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 33 человека

В результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 33 человека, сообщило палестинское Министерство здравоохранения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства, 190 человек получили ранения.

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра заявил, что гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля.

Его сосед и друг, гражданин России Якоб Муавия, рассказал, что ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, в результате чего он погиб вместе с женой и сыном.