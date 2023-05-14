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Минздрав Палестины: в результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 33 человека

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В результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 33 человека, сообщило палестинское Министерство здравоохранения.
Минздрав Палестины: в результате израильских бомбардировок сектора Газа погибли 33 человека
  • AP
  • © Ashraf Amra

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства, 190 человек получили ранения.

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра заявил, что гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля.

Его сосед и друг, гражданин России Якоб Муавия, рассказал, что ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, в результате чего он погиб вместе с женой и сыном.

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