Stampa: власти Италии считают, что Индия может сыграть роль в урегулировании на Украине

Власти Италии считают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может сыграть важную роль в урегулировании украинского кризиса дипломатическим путём.

Об этом пишет газета La Stampa.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на публикацию, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони намерена провести с индийским коллегой телефонный разговор и попросить его приложить «дополнительные усилия» в урегулировании кризиса.

По данным газеты, в ходе своего визита в столицу Индии, который состоялся два месяца назад, Мелони настаивала, чтобы Моди взял на себя дипломатическую инициативу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта.