Stampa: власти Италии считают, что Индия может сыграть роль в урегулировании на Украине
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Об этом пишет газета La Stampa.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на публикацию, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони намерена провести с индийским коллегой телефонный разговор и попросить его приложить «дополнительные усилия» в урегулировании кризиса.
По данным газеты, в ходе своего визита в столицу Индии, который состоялся два месяца назад, Мелони настаивала, чтобы Моди взял на себя дипломатическую инициативу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта.