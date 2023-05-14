Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Stampa: власти Италии считают, что Индия может сыграть роль в урегулировании на Украине

Короткая ссылка
Власти Италии считают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может сыграть важную роль в урегулировании украинского кризиса дипломатическим путём.
Stampa: власти Италии считают, что Индия может сыграть роль в урегулировании на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Hindustan Times

Об этом пишет газета La Stampa.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на публикацию, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони намерена провести с индийским коллегой телефонный разговор и попросить его приложить «дополнительные усилия» в урегулировании кризиса.

По данным газеты, в ходе своего визита в столицу Индии, который состоялся два месяца назад, Мелони настаивала, чтобы Моди взял на себя дипломатическую инициативу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить