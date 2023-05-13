Песков: Москва разочарована заявлением оппозиции о вмешательстве в выборы в Турции
«В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции», — приводит РИА Новости его слова.
Песков добавил, что Кылычдароглу обещал представить доказательства «вмешательства».
«Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует», — сказал представитель Кремля.
Ранее лидер оппозиции в своём Twitter на русском языке обратился к «дорогим русским друзьям», которых обвинил в «заговоре» и распространении фейкового контента.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил Кылычдароглу за слова о вмешательстве России в выборный процесс.