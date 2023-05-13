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Песков: Москва разочарована заявлением оппозиции о вмешательстве в выборы в Турции

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Россия разочарована заявлением лидера оппозиции и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшем место вмешательстве России в турецкую предвыборную кампанию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции», — приводит РИА Новости его слова.

Песков добавил, что Кылычдароглу обещал представить доказательства «вмешательства».

«Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует», — сказал представитель Кремля.

Ранее лидер оппозиции в своём Twitter на русском языке обратился к «дорогим русским друзьям», которых обвинил в «заговоре» и распространении фейкового контента.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил Кылычдароглу за слова о вмешательстве России в выборный процесс.

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