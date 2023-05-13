Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что на Украине установился нацистский режим.

«Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления», — приводит РИА Новости его слова на канале U.S. Tour of Duty на YouTube.

Риттер подчеркнул, что украинское командование не выступает против ударов по гражданской инфраструктуре, в результате чего погибают мирные жители.

Ранее бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative спрогнозировал поражение Киева в конфликте с Россией, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона.