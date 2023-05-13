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Экс-разведчик США Риттер назвал нацистским нынешний режим на Украине

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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что на Украине установился нацистский режим.
Экс-разведчик США Риттер назвал нацистским нынешний режим на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления», — приводит РИА Новости его слова на канале U.S. Tour of Duty на YouTube.

Риттер подчеркнул, что украинское командование не выступает против ударов по гражданской инфраструктуре, в результате чего погибают мирные жители.

Ранее бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative спрогнозировал поражение Киева в конфликте с Россией, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона.

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