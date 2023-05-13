Аналитик Озер: турецкая оппозиция в случае прихода к власти легко договорится с США
- Gettyimages.ru
- © dia images
По его словам, оппозиция поставила своей главной внешнеполитической целью полную интеграцию с Европейским союзом.
«Улучшение отношений с США не является первоочередной задачей оппозиции, а «нормализация» отношений с Евросоюзом позиционируется как наиболее неотложная мера», — цитирует его РИА Новости.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента республики в первом туре.
Он отмечал, что за 21 год у власти ему и его Партии справедливости и развития удалось сделать республику более независимой, свободной и экономически сильной.