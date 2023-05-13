Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Москалькова: международные организации нужно обязать отвечать на обращения омбудсменов

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что международные правозащитные организации необходимо обязать отвечать на обращения, поступающие в их адрес от национальных институтов защиты прав человека.
Москалькова: международные организации нужно обязать отвечать на обращения омбудсменов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом пишет ТАСС.

Она рассказала, что за 2022 год было более 120 обращений и заявлений, в 2023 году — 157, но реакция международных организаций очень слабая или вообще не наступает.

«В этой связи полагала бы целесообразным закрепить в уставных документах международных правозащитных организаций их обязанность отвечать на заявления и обращения, которые поступают в их адрес от национальных институтов защиты прав человека», — подчеркнула Москалькова.

Ранее она сообщила о подготовке законов об омбудсменах в Херсонской и Запорожской областях.

17 апреля Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить