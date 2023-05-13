Москалькова: международные организации нужно обязать отвечать на обращения омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что международные правозащитные организации необходимо обязать отвечать на обращения, поступающие в их адрес от национальных институтов защиты прав человека.

Об этом пишет ТАСС.

Она рассказала, что за 2022 год было более 120 обращений и заявлений, в 2023 году — 157, но реакция международных организаций очень слабая или вообще не наступает.

«В этой связи полагала бы целесообразным закрепить в уставных документах международных правозащитных организаций их обязанность отвечать на заявления и обращения, которые поступают в их адрес от национальных институтов защиты прав человека», — подчеркнула Москалькова.

Ранее она сообщила о подготовке законов об омбудсменах в Херсонской и Запорожской областях.

17 апреля Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.