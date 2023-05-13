Москалькова: международные организации нужно обязать отвечать на обращения омбудсменов
- РИА Новости
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Об этом пишет ТАСС.
Она рассказала, что за 2022 год было более 120 обращений и заявлений, в 2023 году — 157, но реакция международных организаций очень слабая или вообще не наступает.
«В этой связи полагала бы целесообразным закрепить в уставных документах международных правозащитных организаций их обязанность отвечать на заявления и обращения, которые поступают в их адрес от национальных институтов защиты прав человека», — подчеркнула Москалькова.
Ранее она сообщила о подготовке законов об омбудсменах в Херсонской и Запорожской областях.
17 апреля Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.