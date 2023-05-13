TAV-Georgia: авиакомпании из России пока не получали разрешения на полёты в Грузию
- РИА Новости
«Таких разрешений у них пока нет», — передаёт текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что их должно выдать Агентство гражданской авиации Грузии
10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.
Уточняется, что это не касается граждан Грузии, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера.