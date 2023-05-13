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TAV-Georgia: авиакомпании из России пока не получали разрешения на полёты в Грузию

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Российские авиакомпании, желающие выполнять рейсы из России в Грузию, ещё не получили на это разрешение у отраслевого регулятора в республике, заявили в пресс-службе компании TAV-Georgia.
TAV-Georgia: авиакомпании из России пока не получали разрешения на полёты в Грузию
  • РИА Новости

«Таких разрешений у них пока нет», — передаёт текст сообщения ТАСС.

Отмечается, что их должно выдать Агентство гражданской авиации Грузии

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

Уточняется, что это не касается граждан Грузии, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера.

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