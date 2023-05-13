Telegraph: Индия начнёт кампанию по возвращению вывезенных Британской империей артефактов
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Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.
«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключён к обеспечению потенциального возвращения тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — говорится в материале.
Ожидается, что возвращение артефактов начнётся в этом году.
В частности, Индия намерена вернуть в страну бриллиант «Кохинор».
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты готовы выделить до $30 тыс. на новую программу в Индии. Как уточняется в описании соответствующего гранта, инициатива среди прочего предполагает «продвижение демократических ценностей», укрепление двусторонних связей и прав ЛГБТ-сообщества в Индии.