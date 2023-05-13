Telegraph: Индия начнёт кампанию по возвращению вывезенных Британской империей артефактов

Власти Индии намерены начать кампанию по возвращению вывезенных в Великобританию за колониальный период драгоценных артефактов.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.

«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключён к обеспечению потенциального возвращения тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — говорится в материале.

Ожидается, что возвращение артефактов начнётся в этом году.

В частности, Индия намерена вернуть в страну бриллиант «Кохинор».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты готовы выделить до $30 тыс. на новую программу в Индии. Как уточняется в описании соответствующего гранта, инициатива среди прочего предполагает «продвижение демократических ценностей», укрепление двусторонних связей и прав ЛГБТ-сообщества в Индии.