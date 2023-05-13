Fox News: Байден с ухмылкой наблюдал, как журналистов выгнали из Белого дома

Президент США Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как желающих задать ему вопрос журналистов выгнали из Белого дома.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что после встречи Байдена с премьер-министром Испании Педро Санчесом журналисты пытались задать ему вопросы касательно очередного миграционного кризиса.

«Байден сидел молча более минуты, ухмыляясь и даже посмеиваясь, прежде чем прессу вывели из комнаты», — говорится в сообщении.

Ранее сенатор от Техаса Тед Круз обвинил Джо Байдена в обострении миграционного кризиса на юге США.

Также сообщалось, что Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Нью-Йорке, во время которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в Соединённых Штатах.