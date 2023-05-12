Депутат Каргинов предложил конфисковать активы Бельгии в России в ответ на меры Брюсселя

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил конфисковать активы Бельгии в России в ответ на решение Брюсселя о «помощи» Украине из доходов от замороженных российских активов.

В пятницу, 12 мая, бельгийское правительство согласовало новый пакет военной и гражданской помощи Украине, который будет оплачен за счёт доходов от замороженных российских активов.

«Необходимо асимметрично ответить на эту выходку. Предлагаю конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса — это будет единственно правильное использование западных денег», — цитирует РИА Новости Каргинова.

По его словам, решение Бельгии является международным преступлением.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов Россия не оставит без ответа.