В НАТО планируют исследовать возможные риски для альянса из-за развития военного потенциала Китая
- РИА Новости
«Начало данного исследования обуславливает необходимость дать базовую оценку текущему подходу Китая к развитию своего военного потенциала по мере того, как он продвигается вперёд в своих амбициях стать военной державой мирового уровня к 2049 году», — уточняется в тексте.
Подрядчикам, согласившимся выполнить работу по контракту, необходимо будет сосредоточиться на анализе нескольких тем. В частности, им предстоит выяснить, каковы основные движущие военно-политические факторы, «лежащие в основе стратегического подхода Пекина к развитию своего военного потенциала».
Вместе с тем аналитики должны будут дать базовую оценку возможностей обычных вооружённых сил Китая, его ядерной, информационной, кибер- и космической мощи.
О том, какое финансирование на проведение работ американская сторона готова предоставить подрядчикам, в документе не говорится.
Ранее сообщалось, что Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций планировал собрать данные о «манипуляциях» в виртуальном пространстве.
Так, организация готова была нанять специалистов, которые, помимо прочего, могли бы проанализировать контент «пророссийских» учётных записей.