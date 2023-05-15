В НАТО планируют исследовать возможные риски для альянса из-за развития военного потенциала Китая

В Командовании НАТО по трансформации объявили о старте серии исследований, в которых аналитики среди прочего могли бы «отобразить текущую глобальную стратегическую обстановку» и основные военные возможности соперников блока. Как уточняется в описании тендера, с которым ознакомился RT, в одном из таких исследований специалистам нужно будет выяснить, с какими военными последствиями развития стратегического потенциала Китая может столкнуться Североатлантический альянс.

«Начало данного исследования обуславливает необходимость дать базовую оценку текущему подходу Китая к развитию своего военного потенциала по мере того, как он продвигается вперёд в своих амбициях стать военной державой мирового уровня к 2049 году», — уточняется в тексте.

Подрядчикам, согласившимся выполнить работу по контракту, необходимо будет сосредоточиться на анализе нескольких тем. В частности, им предстоит выяснить, каковы основные движущие военно-политические факторы, «лежащие в основе стратегического подхода Пекина к развитию своего военного потенциала».

Вместе с тем аналитики должны будут дать базовую оценку возможностей обычных вооружённых сил Китая, его ядерной, информационной, кибер- и космической мощи.

О том, какое финансирование на проведение работ американская сторона готова предоставить подрядчикам, в документе не говорится.

Ранее сообщалось, что Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций планировал собрать данные о «манипуляциях» в виртуальном пространстве.

Так, организация готова была нанять специалистов, которые, помимо прочего, могли бы проанализировать контент «пророссийских» учётных записей.